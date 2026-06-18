Россиянам назвали самые выгодные машины для ввоза из Киргизии

Автоэксперт Рогов: Из Киргизии стоит везти три кроссовера от Volkswagen, Geely и Toyota

Какие подержанные машины выгодно ввозить через Киргизию, имея на покупку не более четырех миллионов рублей, «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

Прежде всего автоэксперт вспомнил про полноприводный Volkswagen Tiguan L Pro с турбированным двухлитровым мотором семейства EA888 мощностью 220 лошадиных сил. Двигатель с одной турбиной не имеет технологии «мягкого гибрида» Mild Hybrid. В паре с ним работает проверенная временем преселективная роботизированная коробка передач DQ382 с «мокрым» сцеплением. Среди оснащения — обогрев, вентиляция и массаж передних сидений, а также достойная аудиосистема. Сейчас он обойдется слегка дороже четырех миллионов рублей.

Geely Monjaro дешевле — примерно 3,8 миллиона рублей. Двигатель на 265 лошадиных сил не пугает россиян (из-за транспортного налога), и модель активно везут в страну. Надежный двигатель, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin и муфта BorgWarner работают на высокий покупательский спрос.

Toyota RAV4 с атмосферным двухлитровым двигателем без наддува обойдется в 3,8–3,85 миллиона рублей. Но это дешевле, чем в начале 2026 года, когда стоимость модели доходила до 4,4 миллиона. Надежные мотор, бесступенчатая трансмиссия и система полного привода, простота конструкции создали максимально положительную репутацию кроссоверу. Отсюда и высокий спрос на автомобиль, который активно везут из Киргизии.

Ранее стала известна причина высокого спроса россиян на иномарки с пробегом из Китая. Дело не только в репутации большинства глобальных автомобильных брендов.