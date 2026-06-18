Названа причина высокого спроса россиян на иномарки с пробегом из Китая

Черноусов: Укрепление рубля сделало стоимость иномарок очень привлекательной для россиян

Аналитики зафиксировали рост объема ввоза легковых автомобилей с пробегом из Китая. Доля достигла 27 процентов от общего объема импорта в этом сегменте. Почему россияне начали активно скупать подержанные иномарки из КНР, «Российской газете» рассказал директор по продажам автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов.

По словам специалиста, высокий спрос на машины мировых брендов с пробегом, которые везут из Китая, продиктован их узнаваемостью среди россиян. Автомобилисты хорошо ориентируются в стоимости содержания моделей и доверяют их производителям.

В этом году условия для ввоза иномарок значительно улучшились. Усиление курса рубля сделало итоговую стоимость покупки особенно привлекательной в тех случаях, когда транспортное средство подпадает под критерии льготного утилизационного сбора.

Эксперт обратил внимание на сохраняющуюся нехватку достойных предложений. «Наиболее востребованы свежие машины с прозрачной историей эксплуатации, небольшим пробегом и минимальным количеством владельцев. Именно такие автомобили быстро находят покупателя и сохраняют высокую ликвидность, независимо от канала поступления на рынок», — подытожил Черноусов.

Ранее россиянам назвали главные автомобильные премьеры лета 2026 года, среди которых новинки российских и китайских производителей.