Россиянам назвали главные автомобильные премьеры лета 2026 года

Летом в России пройдут премьеры от «АвтоВАЗа», SENAT, Changan, Avatr и еще двух марок

Главные автомобильные премьеры, запланированные в России летом 2026 года, представили эксперты издания «За рулем».

К единственной на российском рынке модели Avatr 11, представленной сейчас у официальных дилеров, добавится купе-кроссовер Avatr 07. Автомобиль с последовательной гибридной установкой по китайскому циклу CLTC имеет запас хода до 650 километров. Мощность начальной версии достигает 314 лошадиных сил, топовой — 492.

Модернизированный Changan UNI-V получил новые бамперы и радиаторную решетку, выдвижные дверные ручки заменили утопленными. Длина лифтбека увеличилась на 60 миллиметров (до 4740 миллиметров), но остальные параметры остались прежними. Главное обновление под капотом. Автомобиль оснастили двухлитровым мотором мощностью 235 лошадиных сил и восьмиступенчатым «автоматом». Специально для российских покупателей предусмотрен расширенный зимний пакет.

GAC представит в России гибридный кроссовер S9. Производитель сохраняет интригу: пока не раскрыта компоновка (в Китае предлагаются варианты на два и три ряда сидений). Гибридную систему для российского рынка сделают последовательной ради снижения налоговой нагрузки. Заявленный запас хода — 1019 километров.

О старте продаж новой марки iCaur объявили в минувшем январе, пообещав начать поставки через полгода. Гибридная система модели V27 состоит из полуторалитрового бензинового мотора, который не связан с колесами напрямую и питает тяговый аккумулятор на 34 киловатт-часа. Суммарная отдача достигает 465 лошадиных сил, а запас хода составляет 1100 километров.

«АвтоВАЗ» выходит в сегмент коммерческой техники с новым брендом SKM. Дебютной станет модель М7 — адаптированный под наши условия китайский Joylong. Инженеры внесли порядка 50 изменений: кузов оцинковали, для второго и третьего рядов сидений добавили дополнительный отопитель, интегрировали систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и телематический комплекс с голосовыми подсказками. По компоновке — это цельнометаллический грузопассажирский минивэн с задним приводом. Под капотом — двухлитровый атмосферный двигатель (137 лошадиных сил, 194 ньютон-метра) в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой.

В начале июня в Санкт-Петербурге представили новую российскую премиальную марку SENAT. Базовая версия полноприводной модели 900 получит трехлитровый бензиновый V8 мощностью 326 лошадиных сил, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой. Уже в стандартной комплектации обещана пневматическая подвеска.

Ранее стало известно, что в первой половине июня на российском автомобильном рынке прошла волна снижения цен и появления новых скидок. Для покупки стали гораздо выгоднее машины восьми производителей.