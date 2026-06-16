Восемь производителей объявили о снижении цен на новые машины в России

«АвтоВАЗ», KGM, GAC и еще пять китайских брендов открыли в России сезон летних распродаж

В первой половине июня 2026 года на российском автомобильном рынке прошла волна снижения цен и появления новых скидок. Для покупки стали гораздо выгоднее автомобили восьми производителей, пишут «Автоновости дня».

Так, «АвтоВАЗ» увеличил прямую выгоду на три версии Lada Largus, выпущенные в 2024–2025 годах. Скидка выросла на 30 тысяч рублей. Теперь с учетом суммарной выгоды в 80 тысяч универсал предлагают в диапазоне от 1 507 000 до 1 762 000 рублей, кросс-версию — за 1 867 000, а фургон — от 1 517 000 до 1 597 000. Версии на бензине и метане также стали доступнее. Универсал обойдется в 2 072 000 рублей, а фургон — за 2 027 000.

Седан Lada Aura в версиях «Премьер'25» и «Статус'25», собранных в 2024–2025 годах, получил дисконт в сто тысяч рублей. С учетом этого его минимальная цена составила 2 145 000, а максимальная — 2 345 000 рублей.

Коммерческие модели производства завода «ВИС-Авто», входящего в группу «АвтоВАЗ», также стали дешевле. На фургоны и бортовые платформы на базе Lada Granta и Niva Legend 2024–2025 годов выпуска назначили скидку в размере ста тысяч рублей. Цены на фургоны Granta стартуют от 1 455 100 рублей, на бортовые версии — от 1 401 100 рублей. Бортовые внедорожники Niva Legend теперь стоят от 1 395 000 рублей, фургоны — от 1 549 000 рублей.

GAC объявил о прямой скидке в размере 150 тысяч на флагманский кроссовер GS8 вне зависимости от года выпуска. Версия 2025 года с дисконтом обойдется от 4 249 000 рублей, 2026 года — от 4 399 000 рублей.

Марка Soueast увеличила прямую выгоду на кроссоверы S06 и S07 2026 года выпуска на 50 тысяч. Компактный S06 можно приобрести от 2 949 000 рублей, а семиместный S07 — от 3 299 000.

Корейский KGM, ранее известный как SsangYong, увеличил размер прямых скидок на рамный внедорожник Rexton на 600 тысяч рублей во всех комплектациях. Сумма выгоды теперь составляет от 900 тысяч до 1,3 миллиона рублей. С учетом скидок машины 2024 года выпуска продаются по цене от 4 590 000 до 4 995 000 рублей, автомобили 2025 года — от 4 890 000 рублей.

Премиальный Hongqi пересмотрел цены на пятидверный лифтбек H6. Модель подешевела на сумму от 161 до 231 тысячи рублей, и теперь автомобиль можно приобрести от 4 099 000 до 4 399 000 рублей.

Марка Exeed ввела для купе-кроссовера RX 2025 года выпуска так называемую субсидию — прямую скидку от дистрибьютора. Комплектации «Премиум» и «Флагман» получили дисконт в 250 тысяч, с учетом которого их цены снизились до 4 950 000 и 5 210 000 рублей соответственно.

Бренд Jetour удешевил кроссовер Dashing на 50 тысяч рублей во всех версиях 2025 и 2026 годов. Диапазон цен теперь составляет от 2 659 900 до 3 849 000 рублей. Начальная комплектация «Комфорт» 2026 года получила увеличенную прямую скидку до 200 тысяч, что снижает стоимость версии до 2 559 900 рублей. Кроме того, модель X70 Plus в исполнении «Престиж» 2026 года теперь доступна за 3 199 000 рублей. Кроссовер T1 впервые получил выгоду в 75 тысяч и предлагается от 3 924 900 рублей.

Официальные продажи гибридных кроссоверов Lixiang также сопровождаются спецпредложениями. При отказе от кредита модели L6 и L7 2025 года обойдутся россиянам в 7 470 000 и 9 904 500 рублей соответственно.

Ранее глава российского концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов назвал количество проданных за рубежом машин. Производитель намерен нарастить поставки в другие страны в 2026 году.