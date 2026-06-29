ФТС опровергла массовый характер доначисления утильсбора

ФТС: Доначисления утильсбора проводятся в ходе проверок в рамках трехлетнего цикла

Проверка правильности исчисления утилизационного сбора является частью ежедневной работы Федеральной таможенной службы (ФТС) России, а выводы о том, что доначисления в последнее время приобрели массовый характер не соответствуют действительности. Об этом говорится в официальном комментарии, который есть в распоряжении «Ленты.ру»

Опровержение того, что речь идет о «некой кампании», а также разъяснения по поводу деталей доначисления ФТС ведомство озвучило «в связи с многочисленными запросами СМИ, посвященными доначислению утилизационного сбора лицам, ввозящим автомобили в Российскую Федерацию из стран Евразийского экономического союза».

В частности, в ФТС уточнили, что доначисления производятся по результатам проверочных мероприятий в трехлетний срок, то есть в 2026 году проверки проводятся в отношении машин, ввезенных в 2023-м и позже, а с учетом того, что некоторые граждане отказываются добровольно удовлетворять требования таможенников, суды и последующее принудительное взыскание также занимают определенное время.

Также россиянам напомнили, что доначисления применяются к тем, кто воспользовался правом на льготный коэффициент, «тогда как в действительности этим правом обладают только лица, ввозящие автомобили для личного пользования».

«Данные обстоятельства устанавливаются таможенными органами в ходе проверочных мероприятий и являются основой доказательственной базы при отстаивании в судах позиции о правомерности взыскания доначисленных сумм», — заявили в ФТС, подчеркнув, что суд в каждом конкретном случае «оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.»

В ФТС рекомендовали гражданам не пользоваться услугами непроверенных частных лиц при покупке автомобиля и в случае возникновения связанных с этим вопросов обращаться в чат-бот ведомства или на его «горячую линию».

Ранее Mash сообщил, что россияне, купившие машины марок Kia, Skoda, Chevrolet и Hyundai в Казахстане за период с апреля 2024 года по октябрь 2025 года, массово столкнулись с требованием доплатить утилизационный сбор к ранее оплаченному.

