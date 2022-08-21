Опубликовано видео с места взрыва джипа дочери российского философа Дугина

Baza опубликовала видео с места взрыва автомобиля Дарьи Дугиной на Можайском шоссе

Издание Baza в своем Telegram-канале опубликовало видео с места взрыва на Можайском шоссе в Подмосковье автомобиля дочери известного российского философа и политолога Александра Дугина Дарьи.

На кадрах видно, что горящий Toyota Land Cruiser Prado врезался в ограждение, рядом с ним стоит пожарный автомобиль, слышен звук сирен. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что находившаяся в джипе женщина-водитель погибла.

Mash уточняет, что тело невозможно идентифицировать на месте — оно полностью сгорело. По информации издания, внедорожник Дугиной взорвался в 21:35 по московскому времени во время движения по Можайскому шоссе, после чего съехал с трассы и врезался в постройку.

Как пишет Shot, cкрипач Петр Лундстрем заявил, что Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец Александр Дугин, он сам уехал на другом автомобиле.

На месте работают оперативные службы и правоохранители, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

О том, что в Подмосковье взорвался джип Дарьи Дугиной, ранее сообщило издание Baza. По словам очевидцев, это произошло во время движения машины.