Генерал ФСБ рассказал об убийстве Дарьи Дугиной украинскими спецслужбами

Генерал-майор ФСБ Михайлов рассказал об убийстве Дарьи Дугиной украинскими спецслужбами

Убийство журналистки Дарьи Дугиной, дочери известного философа Александра Дугина, готовилось очень тщательно: украинские спецслужбы все продумали и организовали, у них были подельники в России. Об этом во вторник, 13 сентября, «Ленте.ру» рассказал генерал-майор ФСБ России в запасе Александр Михайлов.

«Полагаю, что именно они [украинские спецслужбы — прим. «Ленты.ру»] обеспечили предполагаемую исполнительницу преступления Наталью Вовк всем необходимым. Речь о фальшивых автомобильных номерах, о взрывчатке, — все это, думаю, Вовк получила уже в Москве», — сказал Михайлов.

Взрыв машины Дарьи Дугиной следствие квалифицировало как убийство, совершенное общеопасным способом. По словам Александра Михайлова, в ходе расследования этого дела должен быть установлен мотив преступления. Как только у следствия появятся факты, указывающие, что это убийство было совершено с политическими целями, статью вполне могут переквалифицировать.

Говоря о предполагаемой исполнительнице преступления Наталье Вовк, которая успела сбежать из России, собеседник «Ленты.ру» отметил, что подобных персонажей, которые скрываются от российского правосудия за рубежом, сегодня очень много.

«Взять того же Ахмеда Закаева, которого на Западе всячески покрывают и отказываются выдавать. А раз таких террористов не выдают, значит, и Наталья Вовк вполне может прятаться за рубежом годами. Впрочем, чему тут удивляться, если на Западе и на Украине звучат заявления, прямо одобряющие убийство Дарьи Дугиной? О чем с ними разговаривать?», — заключил Александр Михайлов.

Ранее генерал-майор ФСБ в запасе рассказал «Ленте.ру» о механизмах вербовки диверсантов. По словам Александра Михайлова, диверсантом в современном мире может стать кто угодно: для заказчиков главное — чтобы такой человек разделял их взгляды и был готов совершить преступление.