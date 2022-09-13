Генерал ФСБ рассказал о механизмах вербовки диверсантов

Генерал-майор ФСБ Михайлов рассказал о механизмах вербовки диверсантов

Диверсантом в современном мире может стать кто угодно: для заказчиков главное — чтобы такой человек разделял их взгляды и был готов совершить преступление. О механизмах вербовки диверсантов во вторник, 13 сентября, «Ленте.ру» рассказал генерал-майор ФСБ России в запасе Александр Михайлов.

«Образование и возраст диверсанта не играют никакой роли, но вот его доступ к конкретной инфраструктуре, где можно совершить диверсию, конечно, будет плюсом. Такой диверсант может специально нарушать технологии производства и правила безопасности, что в некоторых случаях чревато техногенной катастрофой», — рассказал Михайлов.

Впрочем, как отметил Михайлов, диверсантам не обязательно иметь доступ к каким-то крупным промышленным объектам. В качестве примера собеседник «Ленты.ру» привел лесные пожары, которые в конце лета охватили Центральную Россию.

«Даже непрофессионалу ясно, что нередко причиной этих пожаров становятся поджоги. А для того, чтобы поджечь лес, никаких особых навыков не нужно. Именно поэтому диверсантов нередко вербуют в маргинальных протестных кругах — за идею или за деньги. Но какими бы идейными они ни были, для заказчиков диверсанты — лишь пушечное мясо и расходный материал», — подчеркнул Михайлов.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области полиция ищет военный грузовик «Урал», на борту которого может находиться группа украинских диверсантов.