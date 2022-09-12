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Полиция объявила в розыск военный грузовик с украинскими диверсантами

В Ростовской области полиция ищет военный грузовик с украинскими диверсантами

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Ростовской области полиция ищет военный грузовик «Урал», на борту которого может находиться группа украинских диверсантов. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, 11 сентября объявлен в розыск автомобиль, который въехал в регион. Разнарядка
по нему передана на все посты ГИБДД. Источник указал, что военный транспорт редко останавливают гаишники, однако теперь правоохранительным органам дано указание проверять «Уралы» на въездах и выездах Ростовской области.

11 сентября издание Baza распространило информацию о том, что на Украине были захвачены шесть грузовиков Вооруженных сил России для использования с диверсионными целями. Их стали разыскивать в Белгородской области.

9 сентября диверсанты напали на росгвардейцев в Курской области, один силовик скончался. Правоохранители выполняли задачу по поимке группы лиц, которые, по одной версии подозреваются в контрабанде оружия, по другой — связях с украинскими националистами.

Автомобиль подозреваемых был остановлен в районе граничащего с Украиной города Суджа, и злоумышленники открыли огонь. После этого часть преступной группы была задержана, часть — уничтожена. При этом отдельные члены преступной группы могли скрыться.

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Любовь Ширижик
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