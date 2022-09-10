Глава СКР поручил возбудить дело из-за нападения на росгвардейцев под Курском

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения на росгвардейцев под Курском

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации следователей, нападение произошло в Суджанском районе, когда росгвардейцы находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативно-разыскные мероприятия. Один из них получил ранение и в последствие скончался в больнице. Бастрыкин поручил расследование произошедшего Главному следственному управлению.

О нападении на российских спецназовцев стало известно вечером 9 сентября. По информации источника «Известий», силовики занимались поимкой группы лиц, которые, по одной версии, подозреваются в контрабанде оружия, по другой — в связях с украинскими националистами. По некоторым данным, росгвардейцы остановили автомобиль с подозреваемыми в районе граничащего с Украиной города Суджа, и злоумышленники открыли огонь.

В свою очередь, Baza сообщила, что поиски напавших на спецназовцев диверсантов продолжаются, а губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей района быть бдительными. Издание также заявило, что к нападению могут быть причастны украинские диверсанты.