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Глава СКР поручил возбудить дело из-за нападения на росгвардейцев под Курском

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения на росгвардейцев под Курском

Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации следователей, нападение произошло в Суджанском районе, когда росгвардейцы находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативно-разыскные мероприятия. Один из них получил ранение и в последствие скончался в больнице. Бастрыкин поручил расследование произошедшего Главному следственному управлению.

О нападении на российских спецназовцев стало известно вечером 9 сентября. По информации источника «Известий», силовики занимались поимкой группы лиц, которые, по одной версии, подозреваются в контрабанде оружия, по другой — в связях с украинскими националистами. По некоторым данным, росгвардейцы остановили автомобиль с подозреваемыми в районе граничащего с Украиной города Суджа, и злоумышленники открыли огонь.

В свою очередь, Baza сообщила, что поиски напавших на спецназовцев диверсантов продолжаются, а губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей района быть бдительными. Издание также заявило, что к нападению могут быть причастны украинские диверсанты.

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Константин Лысяков
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