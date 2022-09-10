Появились подробности нападения на росгвардейцев в Курской области

«Известия»: росгвардеец получил ранение в ходе совместной операции с ФСБ

Сотрудник правоохранительных органов получил ранение в Курской области в ходе совместной операции Росгвардии и ФСБ. Подробности ЧП «Известиям» раскрыл источник.

Собеседник издания рассказал, что силовики выполняли задачу по поимке группы лиц, которые, по одной версии подозреваются в контрабанде оружия, по другой — связях с украинскими националистами.

Автомобиль подозреваемых был остановлен в районе граничащего с Украиной города Суджа, и злоумышленники открыли огонь. После этого часть преступной группы была задержана, часть — уничтожена.

Ранее сообщалось, что ранившим росгвардейца преступникам удалось скрыться. По информации Baza, в нападении подозревают украинских диверсантов.