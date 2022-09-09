В нападении на росгвардейцев под Курском заподозрили украинских диверсантов

Baza: в Курской области разыскивают украинских диверсантов, напавших на росгвардейцев

В нападении на сотрудников Росгвардии в Курской области подозревают украинских диверсантов. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, в районе города Суджа, который расположен примерно в десяти километрах от границы с Сумской областью Украины, заметили двух вооруженных мужчин. Информацию передали в Росгвардию, и на их поиски были направлены патрули.

Диверсантов обнаружили в лесу, после чего завязался бой. Один росгвардеец был ранен, нападавшим удалось скрыться.

В свою очередь, Telegram-канал Mash уточняет, что ЧП произошло на блокпосту у объездной автодороги. Сотрудники правоохранительных органов попытались остановить подозрительную «Газель», оттуда открыли огонь.

О нападении на росвардейцев в Курской области сообщалось ранее 9 сентября. Сейчас в районе объявлен план «Перехват».