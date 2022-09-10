В Курской области умер раненный диверсантами спецназовец

Baza: раненный диверсантами в Курской области спецназовец Быков скончался

В Курской области скончался спецназовец, которого ранили во время боевых действий, сообщает Baza в Telegram-канале.

48-летний Николай Быков был тяжело ранен во время боя под городом Суджа, который находится недалеко от украинской границы. «Спецназ, прочесывая лес в поисках диверсантов вчера днем, был обстрелян противником, численностью, предположительно, до четырех человек. На месте боя, по нашим данным, были обнаружены четыре рюкзака и три коврика», — отмечается в сообщении.

В результате обстрела Быков получил ранения в бедро и живот, с сильным внутренним кровотечением и большой потерей крови его доставили в больницу, где он умер утром 10 сентября.

По данным издания, поиски напавших на спецназовцев диверсантов продолжаются, а губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей района быть бдительными.

Ранее власти Курской области подтвердили факт нападения неизвестных на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе. По информации Baza, в нападении подозревают украинских диверсантов.