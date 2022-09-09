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Курские власти подтвердили факт нападения неизвестных на правоохранителей

Власти Курской области подтвердили факт нападения неизвестных на правоохранителей

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Власти Курской области подтвердили факт нападения неизвестных на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе. Об этом сообщила администрация региона в Telegram.

«Один человек ранен. Ведется поиск подозреваемых», — говорится в сообщении.

Руководство области призвало жителей сохранять спокойствие и бдительность, а о подозрительных лицах сообщать в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в нападении на сотрудников Росгвардии в Курской области подозревают украинских диверсантов. Двоих вооруженных мужчин обнаружили в лесу, после чего завязался бой. Один росгвардеец получил ранение, нападавшим удалось скрыться.

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Марина Совина
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