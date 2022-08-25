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Захарова заявила об игнорировании Западом данных об убийстве Дугиной

Захарова заявила, что Запад игнорирует данные расследования об убийстве Дарьи Дугиной

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Западные страны игнорируют данные расследования об убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной, погибшей при взрыве в Подмосковье, и искажают реальность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам дипломата, Запад не обращает внимание на тот факт, что Дугина занималась той сферой деятельности, которая «так тщательно охраняется именно западным либеральным сообществом». «Фокус делается на ее отце. Кто ее отец, мать, друзья — это не имеет значения, произошло жестокое и кровавое преступление. Мало того, это человек, который имел гражданскую позицию. Увязывайте тогда это преступление с ее гражданской позицией. Запад тогда тем более должен встать на дыбы, этого не происходит», — отметила она.

Захарова отметила, что западные страны связывают смерть журналистки с позицией России. «Россию призывают провести расследование. Это притом, что наши правоохранительные органы предоставили весь массив доказательной базы в кратчайшие сроки, фактологической базы, основанной на видео, фотографиях, документальных материалах, подтверждающих тезисы в социальных сетях. Это все идет в игнор», — заключила она.

Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе. 22 августа в ФСБ заявили о раскрытии ее убийства. По данным ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является гражданка Украины Наталья Вовк.

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Виктория Кондратьева
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