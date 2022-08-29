Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ установила личность еще одного участника убийства журналистки Дугиной

ФСБ установила личность еще одного участника убийства Дарьи Дугиной

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

ФСБ установила личность еще одного участника убийства журналистки Дарьи Дугиной. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, преступление вместе с Натальей Вовк готовил еще один член диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Богдан Цыганенко 1978 года рождения. Известно, что 30 июля он приехал в Москву через Эстонию, а покинул Россию за день до убийства политолога.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Погибшая возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой планировал ехать ее отец. Позже в ФСБ сообщили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
ФСБ установила личность еще одного участника убийства журналистки Дугиной
В России подорожает один тип жилья
Кофе в России предсказали подорожание на треть
Режиссер популярного шоу на Первом канале назвала причину его закрытия
Большунов оценил вероятность возвращения россиян на международные турниры
Пособника убийства Дугиной объявят в розыск
Смертельное ДТП на петербургской овощебазе попало на видео
Названы необязательные для предъявления работодателю документы
Минобороны показало штурм российскими десантниками села в Николаевской области
ФСБ раскрыла роль пособника предполагаемой убийцы Дугиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.