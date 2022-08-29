ФСБ установила личность еще одного участника убийства журналистки Дугиной

ФСБ установила личность еще одного участника убийства Дарьи Дугиной

ФСБ установила личность еще одного участника убийства журналистки Дарьи Дугиной. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, преступление вместе с Натальей Вовк готовил еще один член диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Богдан Цыганенко 1978 года рождения. Известно, что 30 июля он приехал в Москву через Эстонию, а покинул Россию за день до убийства политолога.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Погибшая возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой планировал ехать ее отец. Позже в ФСБ сообщили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк.