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ФСБ раскрыла роль пособника предполагаемой убийцы Дугиной

ФСБ: Цыганенко помог Вовк собрать бомбу для убийства Дугиной и сделал поддельные документы

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Член украинской диверсионной группы 43-летний Богдан Цыганенко помог гражданке Украины Наталье Вовк собрать в гараже самодельную бомбу для подрыва автомобиля журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Пособник также обеспечил исполнительницу убийства Вовк поддельными документами. Цыганенко также, как и Вовк, является гражданином Украины, он 1978 года рождения, добавили в российской спецслужбе.

По данным ФСБ, пособник приехал в Россию через Эстонию. В Москве он дал Вовк фальшивые номера на автомобиль Mini Cooper, на котором она передвигалась вместе с дочерью, и поддельные документы. Сообщалось, что исполнительница предъявила для аренды квартиры и гаража в столице паспорт гражданки Казахстана на имя Юлия Зайко.

Цыганенко, как установили в ФСБ, покинул Россию 19 августа, то есть за день до подрыва автомобиля Дугиной на Можайском шоссе в Московской области.

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Любовь Ширижик
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