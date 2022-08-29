Пособника убийства Дугиной объявят в розыск

Россия объявит в розыск гражданина Украины Цыганенко за пособничество в убийстве Дугиной

Российские правоохранительные органы объявят в розыск участника украинской диверсионно-террористической группы Богдана Цыганенко за пособничество в убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной, совершенном 20 августа в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Гражданин Украины 1978 года рождения подозревается в подготовке убийства Дугиной.