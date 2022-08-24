Предполагаемая убийца Дугиной арендовала гараж в Москве по паспорту Казахстана

«112»: предполагаемая убийца Дугиной арендовала гараж в Москве по казахстанскому паспорту

Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк предъявила казахстанский паспорт, чтобы арендовать гараж в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со слов владельца помещения.

По его словам, женщина связалась с ним сразу же после публикации о сдаче внаем гаража, расположенного в четырех километрах от квартиры на проспекте Вернадского, где Вовк жила больше месяца.

Она представилась хозяину гаража Юлией и сказала ему, что помещение очень срочно нужно ее дяде. Вовк показала ему паспорт Казахстана и оплатила месяц аренды.

Владелец гаража предполагает, что машина внутрь не заезжала. 19 августа он в последний раз общался с Вовк, и она сообщила ему, что на следующий день скажет, будет ли продлевать аренду, однако в этот же день сдала пропуск и ключи охраннику гаражного кооператива.

23 августа Следственный комитет России заявил о намерении объявить Вовк в розыск. Днем ранее ФСБ доложила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец, философ Александр Дугин. Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналистку орденом.