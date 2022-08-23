СКР объявит в розыск заподозренную в убийстве Дугиной гражданку Украины Наталью Вовк

Следственный комитет России намерен объявить в розыск гражданку Украины Наталью Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Об этом во вторник, 23 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

При этом, по данным СКР, в деле об убийстве Дугиной могут появиться и другие фигуранты — их личности устанавливаются в настоящее время.

Ранее стало известно об обысках в съемной квартире Вовк. Также следователи допросили родственников потерпевшей, персонал и участников фестиваля «Традиция», возвращаясь с которого погибла Дугина, и свидетелей трагедии. Были изучены записи с камер наружного наблюдения и назначен ряд экспертиз.

22 августа в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии. Украинка прибыла в Москву 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и сняла квартиру в доме, где жила Дугина. Женщина следила за ней, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. После совершения убийства исполнительница покинула страну и скрылась в Эстонии, а машина была продана через интернет-портал.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналистку орденом.