Стало известно об обысках у предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной

СКР сообщил об обысках в съемной квартире и гараже предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной

Следователи проводят обыски по делу об убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, обыски проходят в квартире, которую снимала гражданка Украины Наталья Вовк, причастная к этому преступлению. Ее собираются объявить в розыск. «В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. Также установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем также проводится обыск», — рассказали в СКР.

Также стало известно, что следователи допросили родственников потерпевшей, персонал, участников фестиваля и свидетелей трагедии. Кроме того, были изучены записи с камер наружного наблюдения и назначен ряд экспертиз.

Ранее в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дугиной. Его совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Вовк прибыла в Москву 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и сняла квартиру в доме, где жила Дугина. Женщина следила за ней, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. После совершения убийства исполнительница покинула страну и скрылась в Эстонии, а Mini Cooper был продан через интернет-портал.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналистку орденом Мужества.