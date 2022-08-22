Убийца дочери Дугина сняла квартиру в ее доме в Москве

ФСБ: убившая Дугину по заказу украинских спецслужб женщина снимала квартиру в ее доме

В ФСБ заявили, что гражданка Украины Наталья Вовк, убившая журналистку Дарью Дугину в Подмосковье 20 августа, снимала квартиру в ее доме в Москве. Об этом в понедельник, 22 августа, пишет ТАСС.

Преступление совершено по заказу украинских спецслужб, говорится в сообщении.

Вовк прибыла в Москву 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и сняла квартиру в доме, где жила Дугина. Женщина следила за ней, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. При въезде в Россию на машине стоял регистрационный номер Донецкой народной республики Е982ХН DPR, а в Москве уже использовались номера Казахстана — 172AJD02. После совершения убийства исполнительница покинула страну под украинским номером AH7771IP и скрылась в Эстонии.

Материалы переданы в Следственный комитет России, который расследует уголовное дело об убийстве Дугиной.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером в субботу, 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Вовк с дочерью также побывали на этом фестивале.