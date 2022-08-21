Следователи возбудили уголовное дело после взрыва автомобиля дочери Дугина

СК возбудил уголовное дело об убийстве после взрыва автомобиля с Дугиной в Подмосковье

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об убийстве после взрыва автомобиля российского общественного деятеля и философа Александра Дугина в Подмосковье, в результате которого погибла его дочь Дарья. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточнили в СК, личность погибшей установлена. После осмотра места происшествия будут назначены взрывотехническая, судебно-медицинская и молекулярно-генетическая.экспертизы. В настоящее время следователи прорабатывают различные версии случившегося. Предположительно, в автомобиле, в котором погибла Дугина, было установлено взрывное устройство.

30-летняя Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером в субботу, 20 августа. Как заявил скрипач Петр Лундстрем, Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец Александр Дугин, он сам уехал на другом автомобиле.