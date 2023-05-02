Подельников предполагаемой убийцы Дугиной приговорили к 3,5 года колонии

Суд в Туле приговорил двух подельников предполагаемой убийцы Дугиной к 3,5 года колонии

Пролетарский районный суд Тулы приговорил Александра Сучкова и Андрея Кузнецова, двух подельников предполагаемой убийцы публицистки Дарьи Дугиной, к трем годам и шести месяцам колонии. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает ТАСС.

Фигурантов признали виновными в подделке свидетельства о регистрации машины, на которой предполагаемые организаторы убийства Дугиной выехали за пределы России. Следствие и суд установили, что Сучков изготовил электронный шаблон документа, а Кузнецов напечатал его на официальном бланке. Свою вину Кузнецов признал полностью, Сучков — частично.

Ранее сообщалось, что прокурор предложил назначить фигурантам по 3 года и 11 месяцев колонии общего режима.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии. Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк на два месяца и объявил в международный розыск в начале ноября 2022 года.