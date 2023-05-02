Подельникам предполагаемой убийцы Дугиной назвали срок

Прокурор запросил по 3 года и 11 месяцев колонии подельникам предполагаемой убийцы Дугиной

В Пролетарском районном суде Тулы прокурор, представляющий государственное обвинение, запросил наказание подельникам предполагаемой убийцы журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ТАСС.

Обвиняемым Александру Сучкову и Андрею Кузнецову за подделку документов, использованных при организации убийства Дугиной, прокурор предложил по 3 года и 11 месяцев колонии общего режима.

Сучков и Кузнецов просили суд не назначать им наказание, связанное с реальным лишением свободы. Они признали вину и раскаялись в содеянном.

По данным следствия, они входили в организованную группу, занимавшуюся изготовлением фальшивых документов для желающих. В начале августа 2022 года неустановленные сообщники подыскали неустановленное лицо, которому нужен был фальшивый украинский документ — свидетельство о государственной регистрации транспортного средства на имя В. Эта информация была передана Сучкову для изготовления графического проекта документа. Он по месту своего жительства в Арамиле Свердловской области с помощью компьютерной программы изготовил фальшивый документ и переслал его Кузнецову.

Фальшивым свидетельством о госрегистрации автомобиля Mini Cooper воспользовалась гражданка Украины Наталья Вовк, обвиняемая в убийстве Дугиной, для въезда в Россию.

Подсудимые утверждали, что не знали о том, что поддельные документы будут использоваться для сокрытия преступления и пересечения российской границы.

Кузнецов находится под арестом, Сучков — под подпиской о невыезде.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии. Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк на два месяца и объявил в международный розыск в начале ноября 2022 года.