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14:05, 6 марта 2023Силовые структуры

Суд раскрыл детали дела подельников предполагаемой убийцы Дугиной

Суд: не установлены заказчики подделки документов, использованных при убийстве Дугиной
СюжетВзрыв в Москве
Начало событий в новости Подельника предполагаемой убийцы Дугиной госпитализировали в Москве

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Следствием не установлены заказчики в уголовном деле о подделке документов, которые использовались при организации убийства журналистки Дарьи Дугиной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пролетарского суда Тулы, где начался процесс над подельниками гражданки Украины Натальи Вовк, которая является предполагаемой убийцей.

По данным следствия, подсудимые Андрей Кузнецов и Александр Сучков входили в организованную группу, занимавшуюся изготовлением фальшивых документов для желающих. В материалах дела говорится, что в начале августа 2022 года неустановленные сообщники подыскали неустановленное лицо, которому нужен был фальшивый украинский документ — свидетельство о государственной регистрации транспортного средства на имя В.

Эта информация была передана Сучкову для изготовления графического проекта документа. Он, по месту своего жительства в Арамиле Свердловской области, с помощью компьютерной программмы изготовил фальшивый документ и переслал его Кузнецову.

Ранее 6 марта сообщалось, что Кузнецов не явился на заседание в Пролетарский суд Тулы. Выяснилось, что его доставили в Москву и 1 марта поместили на карантин в инфекционное отделение больницы ФСИН. Второй фигурант дела Александр Сучков явился в суд.

Оба они признали вину в подделке документов, использованных для совершения преступления. По данным следствия, в начале августа 2022 года Кузнецов и Сучков помогли Вовк оформить фальшивое свидетельство о государственной регистрации автомобиля Mini Cooper, на котором она въехала в Россию и который использовала при убийстве Дугиной.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии. Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк на два месяца и объявил в международный розыск в начале ноября 2022 года.

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Любовь Ширижик
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