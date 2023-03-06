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13:17, 6 марта 2023Силовые структуры

Подельника предполагаемой убийцы Дугиной госпитализировали в Москве

Подельник предполагаемой убийцы Дугиной попал 1 марта в больницу, он помещен на карантин
Начало событий в новости Подельники предполагаемой убийцы Дугиной признали в суде вину

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Подельник гражданки Украины Натальи Вовк, предполагаемой убийцы российской журналистки Дарьи Дугиной, госпитализирован. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, Андрей Кузнецов не явился на заседание в Пролетарский суд Тулы. Выяснилось, что его доставили в Москву и 1 марта его поместили на карантин в инфекционном отделении больницы ФСИН.

Второй фигурант дела Александр Сучков явился в суд.

Ранее 6 марта сообщалось, что оба они признали вину в подделке документов, использованных для совершения преступления. По данным следствия, в начале августа 2022 года Кузнецов и Сучков помогли Вовк оформить фальшивое свидетельство о государственной регистрации автомобиля Mini Cooper, на котором она въехала в Россию и который использовала при убийстве Дугиной.

Кузнецов полностью признал вину в подделке документов, использованных для совершения преступления. Он раскаялся в содеянном, уточнил его адвокат. Второй фигурант дела — Сучков — вину признал частично.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии. Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк на два месяца и объявил в международный розыск в начале ноября 2022 года.

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Любовь Ширижик
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