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11:32, 6 марта 2023Силовые структуры

Подельники предполагаемой убийцы Дугиной признали в суде вину

Подельники Вовк, предполагаемой убийцы Дугиной, признали в суде вину в подделке документов
СюжетВзрыв в Москве

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

В Пролетарском суде Тулы начался суд над подельниками гражданки Украины Натальи Вовк, предполагаемой убийцы российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На скамье подсудимых Андрей Кузнецов и Александр Сучков. Им вменяется подделка документов. По данным следствия, в начале августа 2022 года они помогли Вовк оформить поддельное свидетельство о государственной регистрации автомобиля Mini Cooper, на котором она въехала в Россию и который использовала при убийстве Дугиной.

Кузнецов полностью признал вину в подделке документов, использованных для совершения преступления. Он раскаялся в содеянном, уточнил его адвокат. Второй фигурант дела — Сучков — вину признал частично.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии. Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк на два месяца и объявил в международный розыск в начале ноября 2022 года.

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Любовь Ширижик
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