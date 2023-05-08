Глава разведки Украины Буданов пообещал убивать русских по всему миру. В Москве его сочли «пошедшим вразнос террористом»

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Киев убивал и будет убивать русских по всему миру.

Украина будет убивать россиян по всему миру. Об этом в интервью Yahoo News заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Комментируя обвинения в причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной, он сказал, что «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван в августе 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии.

В апреле 2023 года в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский. Тогда в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга пострадали еще 32 человека.

6 мая в Нижегородской области был взорван автомобиль Захара Прилепина. Писатель был госпитализирован с травмами, его друг и охранник погиб на месте.

Удар по Белому дому

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявление Буданова стало прямым ударом по Белому дому. «Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм», — указала дипломат.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT предположил, что Буданов «пошел вразнос и превратился в украинского Усаму бен Ладена». Он также отметил, что профессиональная работа разведки отличается от «планирования террористических актов, убийств людей, взрывов мостов».

Я надеюсь, что ему не удастся осуществить задуманное и рано или поздно его преступная деятельность будет пресечена Владимир Джабаров сенатор

Новая украинская «религия»

Ранее с призывами «убивать русских» уже выступали некоторые представители украинской власти. В частности, командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал соответствующий опыт Киева «религией». После этого председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий указал, что слова генерала достойны поощрения в виде специальной премии имени Адольфа Гитлера. «Настолько четко сформулировать человеконенавистническую суть своих деяний может только истинный его последователь. Киевский режим при этом не спешит ни дезавуировать, ни опровергать подобное признание и очевидно ждет аплодисментов от западных хозяев», — отметил российский политик.

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский также предложил «убивать как можно больше русских». Он заявил, что «следующим поколениям украинцев нужно сейчас облегчить эту задачу». За это высказывание казахстанский МИД объявил дипломата персоной нон грата и предписал ему покинуть страну.