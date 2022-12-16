Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:38, 16 декабря 2022Россия

В Госдуме придумали награду для главы ВСУ за его «религию» «убивать русских»

В Госдуме предложили поощрить премией Гитлера главу ВСУ за его «религию» «убивать русских»
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Слова командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который назвал «религией» опыт Киева «убивать русских», достойны поощрения в виде специальной премии имени лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. С таким предложением о награде для киевского генерала в своем Telegram-канале выступил председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Настолько четко сформулировать человеконенавистническую суть своих деяний может только истинный его (Гитлера — прим. «Ленты.ру») последователь. Киевский режим при этом не спешит ни дезавуировать, ни опровергать подобное признание и очевидно ждет аплодисментов от западных хозяев», — отметил российский политик.

Он добавил, что нацизм, взращенный на Украине коллективным Западом, превращается в жуткого монстра, который вскоре поглотит своих же создателей.

«По всем ним плачет Нюрнбергский трибунал-2», — подчеркнул депутат.

Свое заявление украинский командующий сделал в интервью изданию The Economist. «Самый главный опыт, который у нас был, и тот, который мы стали исповедовать почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов надо убивать, просто убивать, а главное, не бояться это делать», — заявил Залужный.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
На месте покушения на главу «Русского дома» в ЦАР нашли записку
Назван главный тренд на рынке столичной «вторички»
«Дождь» решили выселить из арендованного помещения в Латвии
В Житомире приостановили работу котельных и электротранспорта
Россияне вновь разогнали рынок жилья в Турции до рекорда
Танец Хилькевич в купальнике напомнил ее поклонникам фильм ужасов
Нарколог подсказал способ запивать алкоголь в Новый год
Торговавшие сведениями об умерших москвичах полицейские получили срок
В США назвали условие для отказа от поддержки Украины
Венгрия поддержала вступление Украины в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.