В Госдуме придумали награду для главы ВСУ за его «религию» «убивать русских»

В Госдуме предложили поощрить премией Гитлера главу ВСУ за его «религию» «убивать русских»

Слова командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который назвал «религией» опыт Киева «убивать русских», достойны поощрения в виде специальной премии имени лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. С таким предложением о награде для киевского генерала в своем Telegram-канале выступил председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Настолько четко сформулировать человеконенавистническую суть своих деяний может только истинный его (Гитлера — прим. «Ленты.ру») последователь. Киевский режим при этом не спешит ни дезавуировать, ни опровергать подобное признание и очевидно ждет аплодисментов от западных хозяев», — отметил российский политик.

Он добавил, что нацизм, взращенный на Украине коллективным Западом, превращается в жуткого монстра, который вскоре поглотит своих же создателей.

«По всем ним плачет Нюрнбергский трибунал-2», — подчеркнул депутат.

Свое заявление украинский командующий сделал в интервью изданию The Economist. «Самый главный опыт, который у нас был, и тот, который мы стали исповедовать почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов надо убивать, просто убивать, а главное, не бояться это делать», — заявил Залужный.