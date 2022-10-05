Призывавший убивать русских посол Украины в Казахстане покинет республику

МИД Казахстана: посол Украины Врублевский покинет республику после назначения нового посла

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, призывавший убивать русских, покинет республику после назначения нового посла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Казахстана.

Накануне посол Казахстана Ермек Кошербаев был вызван в МИД России из-за ситуации вокруг Врублевского. Комментарий официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой на эту тему появился на сайте МИД России. По ее словам, казахстанская сторона обещала выслать украинского дипломата, публично призывавшего убивать как можно больше русских, из страны в сжатые сроки, однако этого не сделала. «К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар "никогда не вернется" в Астану, не выполнены», — сообщила Захарова.

22 августа посол Украины в Казахстане Петр Врублёвский призвал убивать русских, чтобы облегчить задачу своим потомкам. При этом он заявил, что убивать россиян будут и следующие поколения украинцев.

