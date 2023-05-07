Захарова: глава ГУР Буданов заявил о спонсировании терроризма Белым Домом

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов словами об убийстве россиян заявил, что Белый дом спонсирует терроризм. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Ранее Буданов, комментируя вероятную причастность Киева к убийству Дарьи Дугиной, заявил, что киевские власти убивали и будут убивать россиян по всему миру до полной победы Украины.

«Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм», — считает Захарова.

Ранее The Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона сообщила, что украинским властям пришлось отложить атаки на территорию России по указанию из США. По информации издания, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов планировал нанести удары по российской территории 24 февраля — в частности, по морскому порту в Новороссийске и по Москве.