WP: Киев отложил атаку на российскую территорию по указанию Вашингтона

Украинским властям пришлось отложить атаки на территорию России по указанию из США. Об этом со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона сообщила газета The Washington Post (WP).

По информации журналистов, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов планировал нанести удары по российской территории 24 февраля, в частности — по морскому порту в Новороссийске.

Подобные намерения украинских властей обеспокоили Соединенные Штаты. За два дня да планируемых атак, 22 февраля, американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) выпустило секретный отчет, согласно которому Киев «по просьбе Вашингтона согласился отложить удары» по российской территории. При этом в утекших документах не объясняется, кто именно выступил с подобными указаниями украинской стороне и почему ее представители согласились их выполнить.

Ранее Буданов заявлял, что Украина приближается к знаковой битве в своей новейшей истории. При этом глава ГУР подчеркнул, что время начала этого сражения остается тайной.