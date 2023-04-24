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13:54, 24 апреля 2023Бывший СССР

Украина отложила атаку на территорию России по указанию США

WP: Киев отложил атаку на российскую территорию по указанию Вашингтона

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Украинским властям пришлось отложить атаки на территорию России по указанию из США. Об этом со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона сообщила газета The Washington Post (WP).

По информации журналистов, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов планировал нанести удары по российской территории 24 февраля, в частности — по морскому порту в Новороссийске.

Подобные намерения украинских властей обеспокоили Соединенные Штаты. За два дня да планируемых атак, 22 февраля, американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) выпустило секретный отчет, согласно которому Киев «по просьбе Вашингтона согласился отложить удары» по российской территории. При этом в утекших документах не объясняется, кто именно выступил с подобными указаниями украинской стороне и почему ее представители согласились их выполнить.

Ранее Буданов заявлял, что Украина приближается к знаковой битве в своей новейшей истории. При этом глава ГУР подчеркнул, что время начала этого сражения остается тайной.

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Алевтина Запольская
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