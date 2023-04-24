Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:13, 24 апреля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о грядущей знаковой битве

Глава ГУР Минобороны Украины Буданов заявил, что грядет знаковая битва в истории страны

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украина приближается к знаковой битве в своей новейшей истории. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны страны Кирилл Буданов в интервью «РБК-Украина».

«Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины», — сказал Буданов. При этом, по его словам, время начала сражения остается тайной.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о вывозе киевскими властями дорогостоящего оборудования с заводов Запорожья. Затем он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Гром-2» в подконтрольный Киеву город Запорожье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Названы технические характеристики упавшего в Подмосковье дрона
ФСБ задержала сотрудника ЧОП за намерение воевать на стороне Украины
Умер худрук театра «Кремлевский балет» Андрей Петров
Назван соперник младшего брата Емельяненко в дебютном бою в ММА
В Госдуме высказались о введении дополнительного налога для иноагентов
Медведев назвал Польшу бесконечно враждебным для России образованием
Стал известен победитель турнира по поеданию хинкали в Москве
Губернатор Севастополя привел подробности отбитой атаки надводных дронов
Голикова заявила о повышении продолжительности жизни в России в 2023 году
Воля подколол Урганта из-за его шоу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.