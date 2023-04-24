Глава ГУР Минобороны Украины Буданов заявил, что грядет знаковая битва в истории страны

Украина приближается к знаковой битве в своей новейшей истории. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны страны Кирилл Буданов в интервью «РБК-Украина».

«Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины», — сказал Буданов. При этом, по его словам, время начала сражения остается тайной.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о вывозе киевскими властями дорогостоящего оборудования с заводов Запорожья. Затем он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Гром-2» в подконтрольный Киеву город Запорожье.