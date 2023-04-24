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09:32, 24 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о переброске украинского ОТРК «Гром-2» в Запорожье

Рогов заявил, что ВСУ перебросили дальнобойный ракетный комплекс «Гром-2» в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Гром-2» в подконтрольный Киеву Запорожье. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Украинские боевики перебросили во временно оккупированный ими город Запорожье оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2"», — заявил он.

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Кристина Есикова
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