Рогов: ВСУ стянули к Гуляйполю в Запорожской области более 10 тысяч человек и технику

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали в районе города Гуляйполе в подконтрольной им части Запорожской области свыше 10 тысяч человек. Об этом сообщил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Кроме того, туда стягивается тяжелая военная техника, в том числе танки. Как считает Рогов, именно этот участок может стать одним из главных мест анонсируемого Киевом контрнаступления наряду с попыткой форсирования Каховского водохранилища с целью штурма Энергодара.

По его словам, ВСУ хотят выйти к Азовскому морю без боев за Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), поскольку считают, что «атомная станция достанется им по факту якобы их успешного наступления». Однако, по мнению Рогова, замысел Киева потерпит крах.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал прогноз о контрнаступлении Украины. По его словам, Киев добьется в нем успехов в подходящий момент. Столтенберг добавил, что в НАТО знают о способностях украинских военных добиваться успехов на поле боя, этому способствует западная поддержка.