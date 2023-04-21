Генсек НАТО сделал прогноз о контрнаступлении Украины

Генсек НАТО Столтенберг допустил успех готовящегося контрнаступления ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt по итогам встречи контактной группы на авиабазе «Рамштайн» сделал прогноз он контрнаступлении Украины. По его словам, Киев добьется в нем успехов в подходящий момент.

«Я твердо убежден в том, что когда Украина оценит момент подходящим для контрнаступления с освобождением большего количества территории, то оно может пройти победоносно», — допустил генсек Североатлантического альянса.

Столтенберг добавил, что в НАТО знают о способностях украинских военных добиваться успехов на поле боя. Он указал, что этому способствует в том числе невероятная по своим объемам западная поддержка.

Генсек заявил, что страны альянса поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше артиллерийского оружия, средств противовоздушной обороны (ПВО), БМП, танков, ведущей страной в оказании помощи стала Германия.

Ранее сообщалось, что Столтенберг пообещал помочь Вооруженным силам Украины добиться полной оперативной совместимости с военными подразделениями Североатлантического альянса.

