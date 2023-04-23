Cтало известно о вывозе Киевом оборудования с заводов Запорожья

Владимир Рогов рассказал о вывозе украинскими властями оборудования с заводов Запорожья

Стало известно о вывозе киевскими властями дорогостоящего оборудования с заводов Запорожья. Об этом в воскресенье, 23 апреля, со ссылкой на главу запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова сообщает РИА Новости.

По информации Рогова, Украина, понимая, что не удержит город, вывозит оборудование с подконтрольной ей территории Запорожья для продажи в Польше и в западных регионах страны. То, что не удается вывезти, распродается или уничтожается на месте.

22 апреля сообщалось, что в Запорожской области участились случаи массового перехода военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сторону России.