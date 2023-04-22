В Запорожье заявили о массовых переходах ВСУ на сторону России

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о переходах ВСУ на сторону России в Запорожье

В Запорожской области участились случаи массового перехода военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сторону России. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Украинские военные на запорожском участке фронта массово переходят на сторону России. Такие случаи особенно участились в последнее время», — рассказал Рогов. По его словам, военные больше не хотят воевать за режим украинского президента Владимира Зеленского.

Рогов сообщил, что за несколько дней восемь военных из 110-й бригады территориальной обороны украинской армии добровольно сдались в плен. Он добавил, что Киев перебрасывает на это направление солдат из западной части страны.