В Запорожье заявили о применении ВСУ химического оружия

Владимир Рогов сообщил о попытке ВСУ применить химоружие на запорожском направлении

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать российские позиции при помощи беспилотника, один из солдат получил химический ожог. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

«Укронацисты при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Наши бойцы оперативно отреагировали — серьезно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий», — сообщил Рогов.

В начале марта советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин обвинил ВСУ в применении химических боеприпасов. Он уточнил, что факты использования этого типа вооружения были зафиксированы на донецком и артемовском направлениях.