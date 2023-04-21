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13:07, 21 апреля 2023Бывший СССР

В Запорожье заявили о применении ВСУ химического оружия

Владимир Рогов сообщил о попытке ВСУ применить химоружие на запорожском направлении

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать российские позиции при помощи беспилотника, один из солдат получил химический ожог. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

«Укронацисты при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Наши бойцы оперативно отреагировали — серьезно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий», — сообщил Рогов.

В начале марта советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин обвинил ВСУ в применении химических боеприпасов. Он уточнил, что факты использования этого типа вооружения были зафиксированы на донецком и артемовском направлениях.

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Алевтина Запольская
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