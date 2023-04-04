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21:57, 4 апреля 2023Силовые структуры

Ответственность за теракт в Петербурге взяли на себя убийцы Дугиной

«Национальная республиканская армия» взяла на себя ответственность за теракт в Петербурге
СюжетУбийство дочери Александра Дугина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя «Национальная республиканская армия». Об этом сообщает RT.

Они утверждают, что устроили теракт, направленный лично против военкора Владлена Татарского. По их словам, они не связаны с какими-либо иностранными структурами или спецслужбами.

Диверсанты из этой группировки подозреваются в причастности к другому громкому преступлению — убийству журналиста и общественного деятеля Дарьи Дугиной.

Взрыв в кафе, где проходил творческий вечер Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), произошел вечером 2 апреля. Журналист погиб на месте, число пострадавших достигло 42. По одной из версий, взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую ему подарили за несколько минут до взрыва.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа 2022 года. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец.

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Марина Совина
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