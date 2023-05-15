Появились данные о состоянии Прилепина после покушения

В пресс-службе Прилепина заявили, что состояние писателя удалось стабилизировать

Состояние сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина удалось стабилизировать после покушения. Пока он остается в палате интенсивной терапии. Такие данные появились в пресс-службе российского писателя, передает ТАСС.

Сейчас медики проводят весь комплекс мероприятий, необходимых для лечения Прилепина, разъяснили в пресс-службе.

«Нижегородские врачи также продолжают проводить консультации с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров о дальнейшей тактике лечения», — указали представители писателя.

14 мая сообщалось, что Прилепину могут провести еще одну операцию.

До этого сам писатель рассказал, что после восстановления намерен вернуться в зону проведения спецоперации.

Автомобиль, в котором находились Захар Прилепин и его 27-летний охранник Александр Шубин, взорвали 6 мая около деревни Пионерское Нижегородской области. В результате покушения публицист получил многочисленные травмы, а его спутник погиб.

Позже Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.

