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19:12, 15 мая 2023Россия

Появились данные о состоянии Прилепина после покушения

В пресс-службе Прилепина заявили, что состояние писателя удалось стабилизировать

Фото: Елизавета Семина / РИА Новости

Состояние сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина удалось стабилизировать после покушения. Пока он остается в палате интенсивной терапии. Такие данные появились в пресс-службе российского писателя, передает ТАСС.

Сейчас медики проводят весь комплекс мероприятий, необходимых для лечения Прилепина, разъяснили в пресс-службе.

«Нижегородские врачи также продолжают проводить консультации с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров о дальнейшей тактике лечения», — указали представители писателя.

14 мая сообщалось, что Прилепину могут провести еще одну операцию.

До этого сам писатель рассказал, что после восстановления намерен вернуться в зону проведения спецоперации.

Автомобиль, в котором находились Захар Прилепин и его 27-летний охранник Александр Шубин, взорвали 6 мая около деревни Пионерское Нижегородской области. В результате покушения публицист получил многочисленные травмы, а его спутник погиб.

Позже Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.

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Анна Щербакова
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