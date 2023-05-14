В пресс-службе Прилепина допустили проведение писателю еще одной операции

В пресс-службе Прилепина сообщили, что писателю могут провести еще одну операцию

Сопредседателю партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и писателю Захару Прилепину могут провести еще одну операцию, чтобы поспособствовать его более скорому восстановлению. Об этом сообщили в пресс-службе политика, пишет «Интерфакс».

Сейчас врачи оценивают состояние публициста как стабильное. «По рекомендации врачей он остается в палате интенсивной терапии. Чувствительность и движения в пальцах ног сохранены», — говорится в сообщении пресс-службы Прилепина.

Медики продолжают диагностику и наблюдение за состоянием писателя.

Ранее Прилепин сообщил, что пришел в себя после операции, которая длилась 4,5 часа. По его словам, эта процедура не стала последней, поскольку у него есть еще несколько сложных переломов и других травм.

Кроме того, 14 мая стало известно, что после восстановления писатель собирается вернуться в зону проведения спецоперации.

Автомобиль, в котором находились Захар Прилепин и его 27-летний охранник Александр Шубин, был взорван 6 мая около деревни Пионерское Нижегородской области. В результате покушения публицист получил многочисленные травмы, а его спутник погиб. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.