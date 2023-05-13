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00:57, 13 мая 2023Россия

Прилепин пришел в себя после операции

Писатель Прилепин пришел в себя после операции длительностью 4,5 часа
Захар Прилепин

Захар Прилепин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский писатель Захар Прилепин пришел в себя после операции, которая длилась 4,5 часа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«4,5 часа шла очередная операция по Захару. Это не последняя. Собирают в одно целое дальше. Пришел в себя. Всем поклон за молитвы. Врачи молодцы. Всех добрейших медсестер с праздником», — сообщил он.

Писатель добавил, что у него есть еще несколько сложных переломов и других травм. Он добавил, что его дочь присутствовала на похоронах его водителя и охранника Александра Шубина, погибшего в результате покушения и взрыва автомобиля.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной порядка в 30 километрах от города Бора Нижегородской области. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к случившемуся. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.

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Марина Совина
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