Писатель Прилепин пришел в себя после операции длительностью 4,5 часа

Российский писатель Захар Прилепин пришел в себя после операции, которая длилась 4,5 часа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«4,5 часа шла очередная операция по Захару. Это не последняя. Собирают в одно целое дальше. Пришел в себя. Всем поклон за молитвы. Врачи молодцы. Всех добрейших медсестер с праздником», — сообщил он.

Писатель добавил, что у него есть еще несколько сложных переломов и других травм. Он добавил, что его дочь присутствовала на похоронах его водителя и охранника Александра Шубина, погибшего в результате покушения и взрыва автомобиля.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной порядка в 30 километрах от города Бора Нижегородской области. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к случившемуся. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.