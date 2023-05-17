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19:14, 17 мая 2023Бывший СССР

По делу о попытке похищения сына премьера Армении задержали четырех человек

Адвокат Меликян: по делу о похищении сына премьера Армении задержаны четыре человека

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По делу о попытке похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота задержаны четыре человека, об этом журналистам рассказал адвокат, глава правозащитной организации «Правовой путь» Рубен Меликян. Его цитирует РИА Новости.

Меликян уточнил, что среди задержанных трое мужчин и одна женщина. Свою причастность к похищению они отрицают. Обвинение им пока не предъявлено.

Адвокат высказал мнение, что обвинение в похищении сына Пашиняна необоснованно. «Родители погибших военных никаких противоправных действий не совершали, они с ним спокойно поговорили, он сам сел в машину», — пояснил он.

О попытке похищения Ашота Пашиняна ранее сообщила армянская газета «Айкакан жаманак». По данным журналистов, сына политика силой посадили в машину рядом с его домом и увезли в неизвестном направлении. Однако затем Ашоту якобы удалось выпрыгнуть из машины, после чего его сбил второй автомобиль злоумышленников, следовавший позади.

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Варвара Кошечкина
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