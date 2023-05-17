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15:40, 17 мая 2023Бывший СССР

Сына премьера Армении похитили

В Армении сообщили о похищении сына премьера страны Пашиняна и об его последующем побеге

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота похитили в среду, сообщает армянская газета «Айкакан жаманак». Однако вскоре ему удалось сбежать от злоумышленников.

17 мая около 14:00 по московскому времени сына Пашиняна силой посадили в машину рядом с его домом и увезли в неизвестном направлении. Однако затем, как заявляется, Ашоту удалось выпрыгнуть из машины, после чего его сбил второй автомобиль злоумышленников, следовавший позади.

Сын премьера получил ранения ног, а похитители скрылись. Затем Ашот обратился в полицию. По предварительным данным, к похищению причастна организация «Зов сыновей», созданная семьями погибших в Карабахе осенью 2020 года солдат.

В апреле спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что на Ашота Пашиняна совершили нападение. В полиции республики тогда указали, что не получали заявление по факту нападения на сына премьера, а сам Ашот и вовсе опроверг факт произошедшего.

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Алевтина Запольская
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Сына премьера Армении похитили
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