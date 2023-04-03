В полиции Армении высказались о нападении на сына Пашиняна

В полиции Армении заявили, что не получали заявление о нападении на сына премьера Пашиняна

В полиции Армении заявили, что не получали заявление по факту нападения на сына премьер-министра страны Никола Пашиняна Ашота, о котором стало известно 3 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Подобных заявлений в полицию не поступало», — высказался собеседник агентства.

О нападении на сына премьер-министра республики ранее сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян. Он уточнил, что это произошло 2 апреля. Накануне депутат оппозиционной партии страны «Дашнакцутюн» Мгер Саакян, по словам Симоняна, ударил главу парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна.

Спикер парламента назвал это чередой организованных провокаций, следы которых ведут за пределы Армении. «Правовая и политическая реакция на это не запоздает», — подчеркнул он.