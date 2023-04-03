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12:18, 3 апреля 2023Бывший СССР

На сына Пашиняна напали

Спикер парламента Армении Симонян сообщил о нападении на сына премьера страны Пашиняна

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

В Армении 2 апреля произошло нападение на сына премьер-министра страны Никола Пашиняна Ашота, сообщил спикер парламента республики Ален Симонян, передает РИА Новости.

«Вчера также было совершено нападение на сына премьер-министра Армении», — сказал армянский депутат.

Накануне депутат Мгер Саакян от оппозиционной партии «Дашнакцутюн», также рассказал Симонян, ударил главу парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна.

«Это череда организованных провокаций, следы которых, я уверен, ведут за пределы нашей страны. Правовая и политическая реакция на это не запоздает», — сказал спикер армянского парламента.

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Алевтина Запольская
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