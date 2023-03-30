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10:24, 30 марта 2023Бывший СССР

Пашинян обвинил Азербайджан в пропагандистской лжи

Пашинян назвал пропагандистской ложью заявления Баку о переброске вооружений в Карабах

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в пропагандистской лжи из-за заявления о том, что Ереван перебрасывает вооружения на территорию Нагорного Карабаха. Об этом в Telegram сообщает «Sputnik Армения».

По словам Пашиняна, Армения не осуществляет таких перевозок, а в Нагорном Карабахе нет армянских военных. Он также напомнил, что Баку отказался от предложения направить в регион миссию по сбору фактов, но предложение остается в силе.

Ранее стало известно, что Азербайджан взял под контроль часть высот и территорий в Лачинском районе, недалеко от границы с Арменией. В Минобороны страны поясняют, что военные пошли на такой шаг из-за новой дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией.

27 марта Минобороны России сообщило о несоблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Один инцидент был зафиксирован в Мардакертском районе.

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Алевтина Запольская
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