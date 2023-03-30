Азербайджан взял под контроль часть высот на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило о взятии под контроль части высот на границе с Арменией

Азербайджанские военные взяли под контроль часть высот и территорий в Лачинском районе, недалеко от границы с Арменией. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве объяснили, что военные пошли на такой шаг из-за новой дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией. Азербайджан, как сказано в сообщении, занял высоты, а также основные и вспомогательные дороги. Помимо этого, была взята под контроль «обширная приграничная территория» вблизи нескольких сел в Лачинском районе.

Ранее в марте Минобороны России доложило о несоблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Утверждалось, что один инцидент был зафиксирован в Мардакертском районе. Тогда же силы российского миротворческого контингента начали разбирательство по данному факту.

Кроме того, докладывая по Шушинскому району, в Минобороны России рассказали, что азербайджанские военные пересекли там линию соприкосновения сторон. В тот момент миротворцы принимали меры, направленные на предотвращение эскалации кризисной обстановки. Азербайджан также сообщил о взятии под контроль высоты с отметкой 2054,0 (2,9 километра северо-восточнее горы Сарыбаба).